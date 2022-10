Los secretos de Pashi Pashi: Es amiga de ‘Chiquito’ Flores y su coqueteo con Paco Bazán

Pashi Pashi llevó toda su belleza al set de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ y puso de vuelta y media el programa de Paco Bazán, a quien se le vio más nervioso que nunca. La popular ‘Reina de las Pichangas’ contó algunos de sus secretos, inluyendo su amistad con Juan Flores.

“Soy de Magallanes, Venezuela. Llevo un año y 6 meses en el Perú y estoy agradecida porque me han tratado muy bien. En Venezuela me dedicaba a ser asistenta administrativa”, contó Pashi Pashi.

“Un día le di me gusta a una página de ropa y me contactaron para ser su imagen, ya de ahí comencé a ir a los partidos y aquí me convertí en ‘La Reina de las Pichangas’”, agregó.

Luego de inquietar a Paco Bazán enseñándole a pronunciar su nombre, Pashi reveló que es muy amiga del exportero de Universitario de Deportes, Juan Flores, a quien incluso llamó cariñosamente “mi negrito”.

“Conozco a varios, ‘Chiquito’ Flores es uno de mis mejores amigos, mi negrito” , señaló.

Por otro lado, Pashi demostró que es una mujer de armas tomar y que se hace respetar. En ese sentido, contó cuando un atrevido mañosón la quiso “apretar” y ella no se dejó.

“Una vez me faltaron el respeto, uno de los chicos en un campeonato me abrazó para la foto y me apretó duro, le tuve que meter su manazo, durísimo, con la mano cerrada y como tenía un afiche publicitario se lo metí en la cabeza. Pero aparte de eso, todos me han respetado”, sentenció.

Tula Rodríguez impactada al conocer a la reina de las ‘pichangas’

Tula Rodríguez recibió la visita de Pachi, anfitriona venezolana de moda en los campeonatos de fútbol y ‘pichangas’ de barrio. “Qué tales curvas de infarto”, expresó la conductora de ‘En boca de todos’. La joven extranjera aseguró que suele asistir a los torneos deportivos para premiar a los jugadores y animar al público.

