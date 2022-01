Luego de su retiro, Patrice Evra se ha convertido en uno de los pocos personajes que han hablado sin tapujos de los problemas en el mundo del fútbol y en la sociedad en general. Esta vez, el exfutbolista se refirió a los altos niveles de homofobia que aún existen en el balompié internacional.

Evra incluso recordó un pasaje que le tocó vivir mientras estaba en el Manchester United, un momento en el que tuvo que callar a sus compañeros que emitieron comentarios denigrantes.

“Cuando estuve en Inglaterra, trajeron a alguien para hablar con el equipo sobre la homosexualidad. Algunos de mis compañeros dijeron: ‘Va contra mi religión, si hay un homosexual en este vestuario, que se vaya del club’. Y otro tipo de comentarios”, contó en entrevista con Le Parisien.

“Yo jugué con jugadores que eran homosexuales. Cara a cara, se abrieron conmigo porque tienen miedo de hablar de otra manera. Hay al menos dos jugadores por club que son homosexuales. Pero en el mundo del fútbol, si tú lo dices, se acabó”, agregó.

Evra relata que sufrió abusos sexuales en su niñez

Patrice Evra contó una de las experiencias más duras de su vida. En entrevista para ‘The Times’, el exseleccionado francés dio un adelanto de su libro ‘I love this game’ en el que, entre otras cosas, relata una serie de abusos sexuales que sufrió en su infancia.

Cuando tenía 13 años, se hospedaba en casa de uno de sus maestros 3 veces a la semana, algo que aprovechaba el depravado para intentar abusar de él. El exjugador del Manchester United contó como el profesor trataba de tocarlo cuando pensaba que estaba dormido, además de empujarlo y golpearlo.

“Se excitaba sexualmente y se tocaba a sí mismo mientras trataba de quitarme la ropa” relató Evra. “Cuando se acababan las clases, cuando me tocaba dormir allí, se me formaba un nudo en el estómago. Después de varios meses, el profesor empezó a cansarse de todo. Yo era un luchador y no cedí. Ni siquiera me preguntó por qué me quería ir: lo sabía”, añadió.