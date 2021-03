A Patricio Rubio no le cayó nada bien que Alianza Lima haya vuelto a Primera División gracias al fallo del TAS. El delantero, que fue parte del plantel que perdió la categoría en 2020, también señaló que hubo jugadores que no iban al frente cuando más lo necesitaban. ¡Fuertes declaraciones!

“Me saqué el ‘muertito’ de encima (en alusión al descenso de Alianza Lima). Pero no, yo siento que descendimos bien, por secretaría (dirigentes) no vale. Lo merecíamos, el equipo no andaba bien, muchos jugadores no querían ir al frente, se tiraban para atrás. Con ese contexto se hace difícil”, lanzó Patricio Rubio en podcast “Catedral Hispana”.

“Yo me quedé tranquilo y la gente me lo hace saber. Me escriben por redes sociales y me dicen: ‘Ojalá vuelvas en algún momento a Alianza Lima’ y me dan las gracias. Yo di lo mejor en el campo y siempre estuve a disposición para evitar el descenso”, añadió el popular ‘Pato’ Rubio.

Patricio Rubio se refirió al descenso de Alianza Lima

Como se recuerda, Alianza Lima perdió en la última fecha 2-0 frente a Sport Huancayo y se fue al descenso en 2020. Pero los dirigentes acudieron al TAS y lograron la quita de puntos a Carlos Stein, equipo que ahora jugará la Liga 2 en lugar de los íntimos.

Alianza Lima se prepara para debut en la Liga 1. Esto se llevará a cabo el martes 30 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3:30 p.m.. Su rival será Cusco FC.

