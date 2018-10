Paco Alcácer inauguró el marcador en el España vs. Gales con un tremendo remate de derecha en el centro del área rival y dejó colgado al arquero rival. Con este golazo, los ibéricos muestran su superioridad en un partido que no cuenta con Gareth Bale.



El gol de Paco Alcácer llegó a los 8 minutos del España vs. Gales. Aprovechó un despeje para dominar el balón y rematar de derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda del arco rival.

Pau Alcácer: GOL en el España vs. Gales