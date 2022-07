La Juventus ha perdido el dominio que tenía en la Serie A de Italia y el entrenador Massimiliano Allegri tratará de devolver a la institución a lo más alto. Dentro de la planificación está la construcción de una plantilla competitiva y en ese sentido, habrá un importante refuerzo para la zona media del equipo: Paul Pogba estampará su firma.

El mediocampista francés de 29 años no seguirá en el Manchester United y el último viernes arribó a Turín, para cumplir con los exámenes médicos de rigor en la ‘Vecchia signora’. Esta situación no es una novedad para el espigado futbolista, dado que militó en el club entre el 2012 y 2016.

Precisamente, en su primera etapa en la Juventus, Paul Pogba se convirtió en una importante figura y se ganó el cariño de los hinchas. Los aficionados, al conocer sobre el regreso del francés, no dudaron en realizar un efusivo recibimiento: abarrotaron las calles y realizaron cánticos, acompañados con banderolas.

El volante respondió a los gestos afectivos y no pudo ocultar su emoción por esta nueva etapa en su carrera. “Estoy de vuelta, me siento muy feliz de estar aquí. No veo la hora de empezar y volver a vestir la camiseta de la Juventus”, manifestó ‘Pogboom’ al área de prensa de la institución italiana.

Recordemos que Paul Pogba viene de una temporada con altibajos en Manchester United, en la que también se vio afectado por lesiones. El mediocampista anotó un gol y brindó nueve asistencias en 20 juegos por Premier League; en tanto que tuvo otras seis apariciones en Champions League, sin aporte directo en ofensiva.

¿Cuántos títulos ganó Pogba en Juventus?

Paul Pogba se unió a las filas de la Juventus para la temporada 2012-13 y permaneció en el club por cuatro años. Durante ese período, el volante francés ganó cuatro títulos de Serie A, dos de Copa Italia y tres de Supercopa italiana; mientras que no pudo celebrar en la Champions League: perdió la final frente a Barcelona (1-3).