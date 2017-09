Paul Pogba será baja por "largo tiempo" en Manchester United ¡Y costó tanto!

José Mourinho, entrenador del Manchester United, ha confirmado que la lesión de Paul Pogba es de "larga duración" y la ha comparado con las de Marcos Rojo y Zlatan Ibrahimovic, aunque no ha precisado el tiempo que el jugador estará de baja.



Paul Pogba, de 24 años, se retiró a los 19 minutos del partido de Liga de Campeones frente al Basilea (3-0) del pasado 12 de septiembre y ya se ha perdido los últimos cuatro compromisos del equipo de Old Trafford.



José Mourinho afirmó entonces que el astro francés estaría "entre un mes y seis semanas" fuera de las canchas. Sin embargo, 17 días después el preparador luso ha asegurado que la lesión de Paul Pogba es de "larga duración".



"Está lesionado; no puede jugar el sábado, y no es una lesión con la que estar esperanzado, como con Antonio Valencia o Phil Jones", dijo. "Espero verles pronto entrenando y una respuesta positiva. Sin embargo, de las lesiones de larga duración prefiero no hablar", añadió. "Ibra, Pogba y Rojo: con esos jugadores no cuento", subrayó Mourinho.

Manchester United tiene cuatro bajas confirmadas para el partido de Premier League del sábado frente al Crystal Palace -Pogba, Rojo, Ibrahimovic y Michael Carrick-, mientras que Phil Jones y Valencia son dudas hasta última hora tras perderse el triunfo del martes en la 'Champions' contra el CSKA Moscú.



"Tenemos que entrenar y tomar decisiones después de la sesión, pero espero que algunos de los futbolistas que no jugaron en Moscú estén (el sábado)", comentó Mouriho.

