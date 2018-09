Paul Pogba: Mira el ritmo del campeón del mundo cuando escucha cumbia |VIDEO |FOTOS  

La cultura uruguaya se afianzó en laselección de Francia. Antoine Griezmann y Paul Pogba toman mate y bailan las cumbias del popular grupo riopaltense 'Márama'. Pero lo que más sorprende es el swing que el volante del Manchester United cada vez que escucha a esta agrupación de música tropical.



Paul Pogba, campeón del mundo con la selección de Francia, demostró su pasión por la cumbia colgando en sus redes sociales algunos videos de Márama durante su estadía en Rusia 2018. Ahora aprovecha su camino a los entrenamientos en Manchester United para disfrutar de su grupo favorito y compartiéndolo con sus seguidores.



No hay duda que Antoine Griezmann, goleador de la selección de Francia, incluye mucho en los gustos de su compañeros. El Pincipito quien mantiene una amistad con los jugadores uruguayos Diego Godín y José María Giménez en el Atlético de Madrid ha logrado que el francés sea un promotor de la cultura uruguaya, que Paul Pogba ahora promueve en los 'Diablos Rojos'.



De otro lado, se conoció que el exjugador del Manchester United, Gary Neville, tuvo un dura critica para con Paul Pogba. "Como aficionado, sinceramente, creo que nadie es más grande que el club, y no estoy interesado en gente que está pensando en otras cosas. Si aún estuviera en el vestuario, mi consejo personal sería: Paul, es obvio que quieres jugar en otro sitio, pero sé profesional. No seas alguien al que se ve como un mercenario. No necesitas eso", explicó Neville para 'The Times'.