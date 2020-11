EXPRESA SU SENTIR. Paula Dapena, la centrocampista del equipo español Viajes Interrías FF, no guardó el minuto de silencio por la muerte del futbolista Diego Maradona en un partido amistoso contra Deportivo de La Coruña.

En la imagen se observa a Paula Dapena sentada y de espaldas cuando en el partido se pidió que se guardará un minuto de silencio en homenaje al delantero. La joven de 24 años indica que no iba a permitirse ese gesto por un “abusador”.

“Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un abusador”, mencionó en declaraciones a la prensa.

La futbolista indica que “para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares”.

Paula Dapena continuó explicando la razón de su negativa. “Me negué a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo y abusador” , menciona la centrocampista pontevedresa.