Excampeón mundial de boxeo firma con promotora de peleas a 'puño limpio' y podría enfrentar a compañero de McGregor

BKB16 Pro Bare Knuckle Boxing

🙌#SOLDOUT🙌



Available to watch in the #uk on #Sky and #VirginMedia 0871 2715599 to order £9.99👌



Rest of the world @FiteTV not in the UK belowhttps://t.co/PivjfyPsJY#BetOnBKB with @netbethttps://t.co/PYmjAWUP4N



https://t.co/XbtpzxapBx pic.twitter.com/p8GWnYZt2y