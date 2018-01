Paulo De la Cruz: Crack en la cancha pero ¿malo en los números? [VIDEO]

Paulo De la Cruz , de 18 años, viene dando que hablar en el hincha nacional, pues el último miércoles deslumbró con sus jugadas en la 'Noche Crema' 2018 en el duelo contra Independiente de Medellín que se jugó en Monumental de Ate.



Entre muchos videos que encuentras de Paulo De la Cruz, hay uno de "Toque y Gol" que es la sensación en la red por las respuestas que da el futbolista de Universitario de Deportes. ¿Es malo en matemáticas?



"En el colegio, ¿número o letras?", le preguntan a Paulo De la Cruz. "No lo sé. Todavía no lo descubro (risas). Números no le meto mucho", responde el juvenil crema.

Video: Entrevista a Paulo De la Cruz

"Resuelve una suave, ¿11 x 7?", retan a Paulo De la Cruz. "63... ¿eso no va a salir, no?", contesta con temor el popular 'Canchita'. "Si no te va bien con los números, deletrea la palabra almohada", vuelven a la carga. "A-L-M-O-H-A-D-A, ¿ya ves?", acierta.