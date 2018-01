Paulo De la Cruz y una reflexión sobre su juventud en Universitario: "Mi carrera recién empieza" [VIDEO]

Poco a poco el plantel de Universitario va dejando atrás lo ocurrido en la Copa Libertadores, donde un error del portero Raúl Fernández los dejó sin torneo internacional. Uno de los más sufrió fue Paulo De la Cruz , habilidoso volante de 18 años.



"Estamos entrenando bien. El grupo se siente bien, se siente tranquilo... después de lo que pasó en la Copa Libertadores, pues fue una mala pasada. Lo tomamos con tranquilidad", declaró Paulo De la Cruz a "Gol Perú".



"La experiencia que recién agarramos tomarlo con calma por esto que está´pasando. Nuestra carrera recién empieza y estoy tranquilo", reflexionó sobre su juventud.

Video: Declaraciones de Paulo De la Cruz

Sobre su debut en la Copa Libertadores, Paulo De la Cruz dijo: "No me lo imaginaba, pero gracias a Dios se dio esta oportunidad. La oportunidad que me dio el profesor Troglio y la confianza que me dan mis compañeros en cada entrenamiento",