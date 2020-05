Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Esta es la historia de un hombre que solo defendió la casaquilla ‘blanquiazul’ y vivió, desde adentro, cómo es el mundo ‘íntimo’, ese al que pocos tienen acceso. Paulo Hinostroza fue referente de Alianza Lima en los 90 y por ello su trayectoria merece ser leída.

Paulo, ¿por qué ‘Churre’?

No sabía darle a la bola en el billar y Maurinho Mendoza decía que era una ‘churreta’.

Viviste en la ‘Villa Íntima’, ¿es cierto que penan?

Sí. Jalaba mi cama hasta la puerta y la ponía como tranquera porque en la madrugada parecía que la abrían.

¿Algunos caminaban por las noches?

‘Vitito’ Reyes, que se metía a las oficinas para hablar por teléfono. Por su culpa al club le venía una cuentaza.

¿Ganador con las chicas el moreno?

No sé, solo que era enamorador y le sobraba moral.

¿Tu primer compañero de concentración?

César Cueto, quien avisó al jefe de equipo: ‘Se viene conmigo’. Fue para jugar ante CNI.

¿Te habló esa noche?

Poco, pero me la pasé mirándolo y dándole gracias a Dios.

¿Tu primer sueldo?

Fui a la funeraria de don Agustín Merino y me atendió su secretaria. Ella me comunicó: ‘Vas a ganar 25 sueldos mínimos en intis’. Pero nunca cobré.

¿Y el acuerdo?

Nunca firmé, pero después llegó de presidente ‘Beco’ Espantoso, me llamó para arreglar y se dio cuenta de que había estado sin contrato.

¿Cómo reaccionó?

Me regaló 2 mil dólares.

¿Luego?

Me preguntó cuánto deseaba de salario y respondí que debía consultarlo con mis padres.

¿Y fue así?

Sí, pero ellos tampoco tenían idea. Al día siguiente, llegando a entrenar, estaba decidido a pedir 2 mil dólares.

¿Lo hiciste?

Me dirigía a verlo, cuando me crucé con un periodista que me preguntó: ‘¿Es cierto que te vas a Sport Boys?’ y agregó: ‘Dicen que te darán 30 mil dólares’.

¿Era cierto?

No sabía nada, pero decidí no entrar a la oficina y 24 horas después el periódico publicaba: ‘Hinostroza deja Matute’.

¿Cómo acabó la historia?

Con el diario en la mano llegó a mi casa Rolando Sánchez.

¿A ofrecerte algo mejor?

Empezó con que no podía irme. Le aclaré que si me daban los 30 mil dólares, me quedaba y no hubo problemas.

¿La mejor charla técnica?

Dos. Primero la de Amaral, que en pleno vestuario abrió la página de un medio donde se leía una afirmación de Germán Leguía: ‘A esos zambitos los bailamos’. Nosotros estábamos con rabia.

Dijiste dos...

El profesor Iván Brzic, antes de entrar al campo ante la ‘U’ o Cristal, nos ofrecía: ‘Si ganan, de mi parte reparto 20 mil dólares entre el equipo, fuera del premio que les va a dar el club’. Y siempre cumplió.

¿Por qué eras tan ‘artista’ para simular una falta?

Cuando debuté, Teófilo Cubillas era el técnico y siempre me pedía: ‘Sube al área y busca la falta, que de allí César Cueto la mete de tiro libre’.

Pero eran movimientos de dolor...

Por eso le aclaraba a mi viejita: ‘Cuando veas que me revuelco, tranquila, no ha pasado nada. Pero si me ves tirado y quieto, asústate’.

‘Kukín’ Flores fue a plancharte, ¿no te ‘agarró’?

Si lo hacía, ahorita estaría en una silla de ruedas.

¿Por qué nunca te fuiste de Alianza?

Porque amo al club.

¿Tuviste ofertas?

De China, Grecia y acá del Sipesa, que pagaba muy bien.

¿Esperas tu partido de homenaje?

Ya no, pero a veces pienso que los dirigentes deberían invitarnos a algún compromiso, como lo hacen los de la ‘U’ y Cristal.

Un gran abrazo...

A todos los lectores un saludo y recuerden que hay que cuidarse mucho.

