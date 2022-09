No todo en la vida es perfecto. La época del confinamiento por coronavirus (COVID-19) cambió el ritmo de vida de la población a nivel global y los futbolistas no fueron la excepción. Benjamin Pavard fue uno de los futbolistas que más sufrió con el aislamiento obligatoria y, si bien goza de gran éxito profesional, sostuvo que vivió un infierno durante el encierro.

El futbolista del Bayern Munich mantuvo una entrevista con L’Équipe en la que reveló que todo iba de maravilla en su carrera hasta que llegó el confinamiento y su salud emocional dio un giro de 180 grados.

“Llegué y ganamos todo. No podría haber soñado un debut mejor. Luego, vino el coronavirus y fue un periodo difícil”, sostuvo el campeón del mundo.

“A nivel personal no fue nada fácil estar solo en un país que no es el mío. Lejos de mi familia, mis amigos. Algo no estaba bien en mi vida, pero me hizo crecer. Salí adelante. He mejorado. Pocos saben por lo que pasé. Que te ganes bien la vida no significa que seas feliz”, agregó.

En la línea del plano mental, Pavard aseguró no usar las críticas como gasolina y directamente, ignorarlas. “Están ahí. Una carrera solo con ‘picos’ seria genial, pero no existe. Seguimos siendo humanos. No he leído nada. Para mejorar escucho a mi gente y a los entrenadores, no a los periodistas. Me calmé y he pensado mucho”.

El francés también se refirió a las comparaciones con Achraf y Alexander-Arnold a las que se enfrentó el octubre pasado en una entrevista previa. “Soy más defensivo que ellos y tengo, obviamente, mnos estadísticas ofensivas. Son muy buenos, veo sus partidos”.