Pedro Aquino no fue considerado en la lista de convocados de Ricardo Gareca para las Eliminatorias Qatar 2022 en la fecha triple de setiembre. El volante salió lesionado en el partido de América ante Juárez, por lo cual se consideraba que su estado físico era el motivo de su ausencia. ¿Qué dijo el ‘Tigre’ al respecto? El entrenador zanjó dudas.

“Que no sea llamado Aquino, no es nada personal con él, me gustó lo que vimos en la Copa América, está más ligado con esto que con otra cosa”, señaló en conferencia de prensa.

Lo que se sabe del estado físico de Aquino

TROME se contactó con su fuente de México desde “Las Águilas” para que nos dé detalles sobre el estado de salud de Pedro Aquino a horas de la convocatoria de Ricardo Gareca.

“Ha sido un golpe en el tobillo izquierdo. Pedro Aquino piso mal y el tratamiento es terapia un par de días. El domingo debe de jugar. No es nada grave”, sentenció nuestra fuente.

El volante Pedro Aquino no estaba disponible para el duelo contra los charrúas por acumulación de tarjetas amarillas, al igual que el ítalo-peruano Gianluca Lapadula.

