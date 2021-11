Pedro Aquino no se recuperó de su lesión y no fue parte del triunfo peruano sobre Bolivia 3-0; sin embargo no todas son malas noticias para el mediocampista que milita en el América de México. Pues bien, desde tierras aztecas reportan un interés del West Ham de la Premier League por el exvolante de Sporting Cristal.

Trascendió que el representante de Aquino estaría en el Viejo Continente, lo que acrecentó los rumores de un acercamiento del club inglés al mediocampista, que tiene contrato con ‘Las Águilas’ hasta el 2023.

Al respecto, el periodista César Caballero de ESPN escribió en sus redes sociales que el entorno de Aquino negó cualquier acercamiento del ‘La Roca’ con el club inglés y que se encuentra avocado en su presente con el club de Ciudad de México.

Recordemos que desde su llegada a América, Pedro Aquino ha destacado en su labor como mediocampista de contención y seguramente incrementando su valor en el mercado.

PEDRO AQUINO SE PERDIÓ EL PERÚ - BOLIVIA

Recordemos que Pedro Aquino no fue parte del encuentro que la selección peruana venció a Bolivia por 3-0, debido a un desgarro en el muslo izquierda, que sufrió jugando con su club, el América de México.

Sin embargo, el mediocampista parece haberse recuperado de esta lesión y el viernes participó en los trabajos de la selección peruana, bajo la atenta mirada del entrenador Ricardo Gareca.

Pedro Aquino lleva cuatro temporadas en e Futbol Mexicano y según Transfermarkt, su actual valor en el mercado internacional es de 4 millones y medio de euros.

