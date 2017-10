Pedro Gallese no le teme a 14 horas de viaje a Nueva Zelanda y dice que "en bus hizo 19 horas" [VIDEO]

Pedro Gallese no se hace ningún problema por el largo viaje que tendrá la selección peruana a Nueva Zelanda, donde jugará el partido de ida del repechaje mundialista. ¿Qué dijo el meta nacional? Mira el video.



Pedro Gallese, que viene trabajando en La Videna de San Luis para los partidos del repechaje, fue consultado por la prensa local sobre las 14 horas de vuelo que hará la selección peruana hasta Nueva Zelanda.



"He estado en Segunda (División) y he viajado mucho, así que no hay problema", dijo sonriente Pedro Gallese a las cámaras de "Fútbol en América".



Video: América

Asimismo, Pedro Gallese recordó que cuando jugada en Perú hizo más horas de viaje, pero en bus. "He viajado 19 horas en bus, así que no hay problema".