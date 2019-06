Pedro Gallese: Estrella de Liverpool envió este mensaje a arquero de Perú por 'blooper' en Copa América [VIDEO]

Luego de un lamentable día en el arco de la selección peruana, Pedro Gallese viene recibiendo muchas muestras de solidaridad. Esto por su 'blooper' que terminó en gol de Roberto Firmino.



El primero en revelar lo que habló con Pedro Gallese es Dani Alves, lateral de la selección de Brasil. "Lo fui a animar porque en más de una vez ya me pasó (equivocarme) y sé lo duro que es", señaló.



A las palabras de Dani Alves se sumó el portero Alisson Becker, campeón de la Champions League con Liverpool de Inglaterra.

"Es difícil, eso le puede pasar a cualquier arquero, que dentro del campo está sujeto a eso, hay que levantar cabeza y seguir. No tengo duda que no será la primera vez, yo también he tenido fallas", comentó Alisson Becker.

Video: Alisson habla de Gallese

Pese a caer 5-0 con Brasil, Perú clasificó a cuartos de final de Copa América 2019, donde espera al ganador del partido entre Chile y Uruguay.