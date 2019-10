Pedro Gallese casi comete 'blooper' tras tiro libre 'charrúa' en Perú vs Uruguay por fecha FIFA [VIDEO]

Pedro Gallese casi comete terrible 'blooper' en el Perú vs Uruguay por fecha FIFA. El portero no pudo quedarse con el balón tras tiro libre 'charrúa' en el Estadio Centenario de Montevideo. Mira el video.



Pasó a los 10' de la primera parte. Uruguay cobró un tiro libre y casi anota el primero del encuentro en amistoso internacional. La pelota dio un bote que complicó a Pedro Gallese.



El meta nacional no pudo retener el esférico que, por poco se mete en su arco. Al final solo fue un tiro de esquina a favor de Uruguay. Aquí las imágenes.

Video: Tiro libre de Uruguay

Uruguay se acercó así para conseguir el gol frente a Perú, en amistoso por fecha FIFA diputado en el Estadio Centenario de Montevideo.