Pedro Gallese protagonizó insólito momento tras pasar a la final de Liga 1. El portero de Alianza Lima utilizó programa deportivo para pedir perdón a su todavía esposa Claudia Díaz. Todo esto luego de conocido ‘ampay’ donde aparece saliendo de un hotel junto a una mujer que no era la madre de sus hijos. Mira el video.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, arrancó Pedro Gallese.

“Es el momento más difícil que me ha tocado. Siento que puedo perder a mi familia y solamente quisiera recuperarla”, continuó el ‘blanquiazul’.

“Solo me queda decirte Claudia que me perdones. Sé que tuve un error muy grande. Y solamente te pido una oportunidad para recuperarte. Recuperar tu confianza y a mi familia también”, cerró Pedro Gallese.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa Claudia Díaz (Trome)

Con Pedro Gallese en el arco, Alianza Lima derrotó 2-1 a Sporting Cristal en el global y puso su nombre en la final de Liga 1. Su rival será Binacional de Juliaca en partido de ida y vuelta.