Los triunfos de la selección peruana ante Venezuela y Bolivia, volvieron a ponerlo en la lucha por un cupo al Mundial Qatar 2022. Perú está en el puesto de repechaje y a falta de cuatro jornadas, debe sumar más puntos para consolidarse en la posición. El próximo partido es ante Colombia el 28 de enero.

Finalizada la MLS, Pedro volvió a Lima y en declaraciones a la prensa nacional, el guardameta reconoció que pese al horario complicado (4:00 pm) deben ir a Colombia a ganar: “No hay problema con la hora. Lo único que sabemos es que tenemos que ir a ganar. Va a ser un partido bastante cerrado”.

Sobre su futuro, indicó: “Por lo conversado con Orlando City, ellos quieren que me quede. Me comentaron que me iban a llamar o escribir, estoy esperando. Siempre uno quiere lo mejor y vamos a esperar lo mejor”.

En los últimos días se habló de una posibilidad en Boca Juniors, algo que no está confirmado. No es la primera vez que vinculan al arquero con el equipo argentino, donde ya juegan dos peruanos: Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Antes de enfrentar a Colombia, la selección peruana disputará dos amistosos ante Panamá y Jamaica. Debido a que por esos días de enero los equipos peruanos estarán en pretemporada, en la blanquirroja deben coordinar con los equipos.

Los últimos cuatro partidos de Perú son ante Colombia (visita), Ecuador (local), Uruguay (visita) y Paraguay (local). Ganando sus dos encuentros de local, la selección podría clasificar al repechaje, siempre y cuando se den otros resultados en los otros duelos. Un triunfo o empate de visita aumentaría las posibilidades.