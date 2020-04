Coronavirus en Estado Unidos | Pedro Gallese goelro de la selección peruana ha descubierto la mejor manera de pasarla bien durante la cuarentena por COVID-19 y lo hace junto a su esposa Claudia Diaz quien luego de perdonarle una infidelidad, ahora pasan más tiempo juntos y la ‘Patrona’ no duda en remarcar quien es la que manda ahora dentro de la casa.

La mujer de Pedro Gallese, mostró un cambio en las redes sociales, donde pasó de ser “Claudia Gallese” a recuperar su nombre de soltera y desde ese entonces compartir contenido como Claudia Díaz y aumentar su cantidad de seguidores y mostrar numerosa actividad en la nueva red social Tik Tok .

Pedro Gallese aceptó que su esposa deje de lado los videos de ejercicios y se empodere con esta broma que contó con su pasiva participación “Para los que me han preguntado quién es él en mis videos. Él es el que me cuida a los niños y me hace los mandados”, dice en las imágenes que rápidamente acumuló divertidos comentarios sobre la sumisión del golero.

Esposa de Pedro Gallese le juega esta broma desde Tik Tok

Pedro Gallese vivió el momento más complicado de su carrera cuando en el 20019 un programa de espectáculos evidenció un infidelidad, motivo por el cual su esposa dio por sentada la separación del golero. Luego el jugador de Alianza Lima y la selección peruana, decidió busca del perdón de su esposa que pasó por aceptar una oferta en la MLS, donde hoy pasan sus días.