Pedro Gallese volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje a su esposa Claudia Díaz, a quien anoche le pidió perdón a nivel nacional por haberle sido infiel, luego de que se difundiera un ampay donde se le ve saliendo con una joven de un hotel.

Tras pasar a la final de Liga 1, el portero de Alianza Lima se dirigió en vivo a su esposa para pedirle disculpas y sugerirle que le dé una nueva oportunidad para recuperar su relación. "No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, arrancó Pedro Gallese.

Sin embargo, el portero no desiste en su lucha por recuperar el amor de su esposa y volvió a escribirle un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que expresa su deseo de ‘que las cosas vuelvan a ser como antes’.

“No sé cuánto tiempo tardará para que aceptes las disculpas 😞. Espero que las cosas tomen su rumbo nuevamente y poder salvar esta relación de tantos años”, escribió en un nuevo mensaje de Instagram.

En redes sociales, los usuarios se mostraron divididos por la decisión de Pedro Gallese de pedirle perdón públicamente a su esposa tras su acción. Claudia Díaz, hasta el momento, no se ha pronunciado.

Mira el video.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa Claudia Díaz (Trome)