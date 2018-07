Pedro Gallese le respondió a usuario de Instagram que comparó a su esposa con Christian Cueva [FOTOS]

Pedro Gallese no permitió que un usuario de Instagram le falte el respeto a su esposa y la defendió con un contundente mensaje. Esto, luego que el portero de la selección peruana y Veracruz de México publicara un foto junto a su familia.



Aprovechando sus últimos días de vacaciones tras jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, Pedro Gallese disfrutó de la playa, sin imaginar que un sujeto haría indignante comentario en el que comparó a su pareja con su compañero Christian Cueva.



"¿Qué Cuevita no estaba en Rusia ya?", le escribieron a Pedro Gallese , quien no se quedó callado y respondió con todo. "Sí, con tu hermana", le puso el seleccionado.



La respuesta de Pedro Gallese La respuesta de Pedro Gallese

La foto de Pedro Gallese La foto de Pedro Gallese

Sin duda, un nuevo episodio que lamentar por parte de un peruano. Pues la semana pasada un mal hincha insultó a Christian Cueva en un avión por fallar penal ante Dinamarca en el Mundial.



Por otro lado, Pedro Gallese , actual portero de Veracruz de México, podría cambiar de club en las próximas se semanas gracias a sus buenas actuaciones con Perú.