Pedro Gallese ya ha dejado su huella en la selección peruana, al ser parte importante del equipo que clasificó a un Mundial después de 36 años y convertirse en el portero con más actuaciones con la Blanquirroja.

Pero aparte de eso, el ‘Pulpo’ ha dejado en el recuerdo penales atajados, algo que engrandece su legado con la selección peruana. ¿Cómo lo hace? Gallese reveló el proceso que él utiliza para tapar disparos desde los 12 pasos.

“Yo creo que es un poco de todo. Un poco de estudiarlo (al pateador), de oler el momento, veo la cara del rival, trato de sentirlo”, manifestó Gallese en diálogo con Eddie Fleischman de Full Deporte.

Pedro Gallese revela cómo le atajó los penales a Chile y Venezuela | VIDEO: Full Deporte.

Para Gallese, la intuición y la lectura del contexto es pieza importante para atajar penales. Al respecto, el portero de Orlando City recordó sus atajadas más famosas: empezando por la que le hizo a Eduardo Vargas en la semifinal de la Copa América 2019.

“Con Vargas, estábamos ganando 3-0 y sabía que si anotaba, él quedaba como goleador del campeonato, y nosotros estábamos metiéndole un baile a Chile, estábamos ganando con autoridad. Sentí que Vargas quería hacer algo para minimizarnos”, indicó.

“Yo me dije: “este me la va a picar”, aunque lo había estudiado, que él pateaba fuerte y cruzado, pero sentí que la iba a picar, así que me quedé parado, mirándolo”, agregó.

El otro penal es más reciente. Cuando Perú venía consiguiendo un triunfo clave de visita ante Venezuela, Miguel rauco tuvo el infortunio de impactar el balón con el brazo. Afortunadamente, ahí estaba Gallese para atajar el disparo de Darwín Machis.

“Con Venezuela, sí había estudiado al jugador, pero sentí que quería asegurar y cuando uno quiere hacer eso patea fuerte y cruzado. Lo esperé y me tiré con todo a la derecha”, relató.

Gallese atajó penal de Venezuela

Finalmente, Gallese contó cómo se siente un arquero al atajar una ejecución de pena máxima. “Creo que la sensación de tapar un penal es más fuerte que cuando anotas un gol, es el doble de alegría. Te llena de seguridad y confianza”, sentenció.