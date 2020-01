Pedro Gallese se dirigió a todos los integrantes de la familia de Alianza Lima. El arquero compartió un sentido mensaje en redes sociales para decir adiós y agradecer a todas las personas que le brindaron la oportunidad de llegar a La Victoria.

Sin embargo, el arquero de la selección peruana partirá decepcionado porque no pudo conseguir el título nacional en las finales que los Blanquiazules disputaron frente a Binacional en diciembre pasado.

“Gracias por permitirme ser parte de ustedes y por brindarme tanto cariño desde que llegué. Quiero agradecer al hincha, a mis compañeros, al comando técnico y a la institución que siempre confiaron en mí, incluso en los momentos más difíciles”, escribió Pedro Gallese.

“Gracias a la dirigencia de Alianza Lima que me apoyó y supo comprender mi decisión. De mi lado, me voy con la tristeza de no poder haber obtenido el título nacional, pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, añadió.

Finalmente agregó: “No me alcanzan las palabras para expresar lo que siente mi corazón blanquiazul. Se merecen lo mejor para este 2020 y siempre llevaré los colores en el pecho. Estén seguros de que esto no es un adiós sino un hasta luego”, concluyó.

Pedro Gallese perteneció a la plantilla de Alianza Lima durante todo el 2019. El ‘1’ atajó un total de 32 compromisos en todo el año (26 Liga 1 y 6 de Copa Libertadores) para sumar un total de 2 mil 880 minutos.