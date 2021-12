Pedro Gallese sobre decadencia de ‘Los Jotitas’: “Nos mareamos un poco”

Pedro Gallese ya ha dejado su marca en la selección peruana como uno de los porteros más importantes de su historia. Pero lo que pocos conocen es que ‘El Pulpo’ fue parte del equipo denominado como los ‘Jotitas’ el cual clasificó al Mundial Sub 17 del año 2007 y llegó hasta cuartos de final.

Uno de los enigmas más grandes del fútbol peruano es el por qué de la decadencia de este equipo, que incluía jugadores con bastante proyección como Reimond Manco, Luis Trujillo, Néstor Duarte, Irven Ávila, etc. De todos ellos, solo algunos se mantienen jugando en primera y solo Pedro Gallese es parte de la selección nacional y juega en el exterior.

En diálogo con Eddie Fleischman para el portal Full Deportes, el ‘Pulpo’ intentó explicar el motivo por el que muy pocos de estos jugadores trascendieron más allá de su categoría.

“La verdad no entiendo por qué, yo era segundo arquero y me tocó entrenar con ellos y apoyarlos. Yo veía compañeros que tenían muy buena calidad, yo pensé que varios iban a ir a la selección o al extranjero”, inició Gallese, quien era el portero suplente detrás de Eder Hermoza.

“La verdad no entiendo como no pudieron llegar más compañeros míos a primera, pero creo que de repente no era el momento, no sabría cómo explicarlo”, añadió.

Para el portero, el reconocimiento los “mareó un poco”, incluso menciona que él mismo sentía que ya era un jugador que merecía tapar en primera.

“Creo que tocó vivir todo muy de repente, la clasificación, el Mundial. Casi todos los que regresamos nos promovieron al primer equipo y por ahí que nos mareamos un poco. Yo regresé a la San Martín y pensaba que debía pelear el puesto ya cuando en realidad era el cuarto arquero (Detrás de Butrón, Flores y Farro)”, explicó

“Pasé varios años, en los que tuve que esperar y entrenar mucho. Eso me sirvió para cuando me tocó tapar, recordé todo lo que me había pasado”, agregó.

