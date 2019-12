Pedro Gallese publicó una carta abierta donde reconoció la infidelidad a su esposa Claudia Díaz, tras conocerse el ampay en el que se le ve al portero saliendo de un hotel con una jovencita de 21 años, y provocó el rompimiento de su matrimonio, . El futbolista puso este mensaje en su cuenta de Instagram apenas terminó el partido en el que Alianza Lima clasificó a la final de la Liga 1 tras empatar 1-1 ante Sporting Cristal.

El arquero de Alianza Lima indicó que “esta última semana ha sido la peor de mi vida” e hizo un mea culpa y reconoce la falta en contra de su esposa y madre de sus dos hijos.

“Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en mi vida: Mi familia”, dice parte del mensaje de Pedro Gallese.

“No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado. Estoy seguro que este mensaje te va a incomodar pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy. Este triunfo va dedicado a ti y a los bebes. La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo. Te amo más que nada en este mundo”, culmina Pedro Gallese.

Mensaje de Pedro Gallese pidiendo perdón a su esposa

JUNTOS DE NUEVO

El programa Válgame informó sobre una situación que podría indicar un nuevo acercamiento entre el Pedro Gallese y su esposa. Según contó el Zorro Zupe, el día martes la pareja estuvo en una tienda de ropa en Surco juntos.

“Ayer fui a una tienda en Surco y cuando estoy entrando, el agente de seguridad me dijo: ‘Zorrito, no sabes quién ha venido? El arquero (de la selección) con su mujer, con su aún esposa. Llegaron juntos a la tienda de ropa’. Yo pregunté si habían visto agarrada de mano o cintura, pero nada. Parecían dos amigos. De que hay comunicación, hay comunicación" , contó el panelista.

Pedro Gallese y esposa

ESPOSA DE GALLESE PRACTICA BOX

‘Después de la tormenta viene la calma’, esa parece ser la frase a aplicar a partir de ahora en la vida de Claudia Díaz, la esposa de Pedro Gallese, el arquero de la selección peruana y de Alianza Lima que hace días fue captado saliendo de un conocido hotel al lado de una jovencita de apenas 21 años.

Este ampay hizo que la mamá de los dos hijos del portero nacional enviara un comunicado en donde informaba que ponía fin a su matrimonio con Gallese e inmediatamente borró las fotografías que tenía con él en su cuenta de Instagram.

Desde ese momento, Claudia Díaz no volvió a pronunciarse en redes sociales y solo se ha dedicado a sus hijos. Pero en las últimas horas la aún esposa de Gallese publicó dos videos en Instagram en el que se le ve retomar su entrenamiento y en clases de box

Claudia Díaz, esposa de Pedro Gallese