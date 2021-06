Sin pelos en la lengua. Así se mostró Pedro García al hablar del tema Christian Cueva, quien aprovechó su día libre con la selección peruana para realizar ‘privadito’ con sus patas. Todo esto luego de ganar a Ecuador en Quito por las Eliminatorias Qatar 2022. El periodista deportivo no se guardó nada. Mira el video. ¡Con palo!

“No me quiero hacer el puritano con el tema disciplinario. Desestimo si estaba en su día libre porque lo saco del análisis. Yo me siento avergonzado y tocado por lo de Christian Cueva porque revela poca inteligencia”, arrancó Pedro García en el programa ‘Al Ángulo’.

“No me avergüenza la indisciplina, total, todos sabemos que Christian Cueva es indisciplinado. El gol que hizo el otro día (ante Ecuador), lo hizo alguien indisciplinado. Y lo queremos así. ¿Alguien ignora que tiene sus desaciertos? Nadie”, continuó.

“Así como me siento orgulloso de un Christian Cueva que hace un gol en Quito, y me siento orgulloso de un Perú limpiando la Eliminatoria, me siento ofendido y avergonzado de eso. Yo sé que es indisciplinado y además sé que no es la última. ¡Me costa!”, lanzó.

“Me parece que si tu eres una persona representativa de la selección, te pones la ’10′, eres noticia... no puedes cometer un acto poco inteligente. No puedes hacer una jodita cuando la selección vive en burbuja: Segundo: haces la jodita mientras Brasil duerme, tu primer rival. La última: tener una manchita tan tarada donde uno de ello pasa la foto”, cerró Pedro García.

Pedro García avergonzado con el tema Christian Cueva: "Es indisciplinado y sé que no será la última". (Movistar Deportes)

