Los dejó helados. Pedro García, panelista de ‘Al Ángulo’ causó una gran sorpresa en el resto de sus compañeros, al mostrarse muy cáustico a la hora de criticar alguna conducta de los jugadores peruanos, cuando resaltaba el gesto del goleador de Alianza Lima, Hernán Barcos quien obsequió un departamento a la niñera que trabaja en su hogar.

“Lo leí en Trome y me emocionó que un ser humano de éxito, hoy en día ante la situación que vive, de éxito, cerrando su carrera, campeón con Alianza Lima, ídolo indiscutido, tiene la posibilidad de darle la mano a una persona que colabora con él y su familia. Y con el amor de padre ve que sus hijos están bien con esta señora y el gesto original de agradecerle. Me emocionó de verdad”, dijo el panelista de ‘Al Ángulo’ y no dudó en hacer una dramática comparación.

“Mientras otros le ponen depas a sus queridas, él le pone una casa a una señora que lo merece. Me pareció genial, me conmovió... Perdón, ¿Dije algo malo? ¿He dicho algo irreal? ¿Es algo que no existe? Es duro, pero es real, pasa y ocurre”, dijo el ‘Internacional’ criticando esta costumbre en los jugadores del fútbol local y ante la sorpresa de sus compañeros.

Pedro García lanza fuerte comentario tras gesto de Hernán Barcos (VIDEO: MOVISTAR DEPORTES)

Pedro García: “Ahora sabemos porqué le va bien a Hernán Barcos”

Pedro García reconoció que ese regalo rompió cualquier esquema en el ambiente futbolero y en Alianza Lima. “Uno dirá: qué tiene que ver lo que pase en la vida privada para que le vaya bien dentro de la cancha, a mí me parce que todo. Finalmente, el jugador es un ser humano. Con esto una termina descubriendo, porqué le va bien a Barcos. No por regalar juegas mejor, pero te planteas: si esta persona tiene la generosidad de hacer esto, que no hará dentro de la cancha por sus compañeros”, reflexionó el panelista.