Pedro García lo volvió a hacer. El panelista de ‘Al Ángulo’ fue en contra de la corriente y cuando todos repartían elogios para Gustavo Dulanto y su histórica victoria ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el periodista lanzó una filuda crítica hacia el defensor del Sheriff por sus declaraciones al popular programa ‘El Chiringuito de Jugones’ de España. ¡El video es imperdible!

“Dije que iba a ganarle a Real Madrid y se cumplió, así que esa es mi mentalidad, siempre pensando en grande. Obviamente sabemos lo que es Real Madrid. Ahora, en noviembre, nos va a tocar jugar con ellos y van a llegar con la sangre en el ojo...”, fue parte de las declaraciones de Gustavo Dulanto y tras regresar al estudio el único que no aplaudió el discurso del peruano fue Pedro Eloy.

“Ya dije que me emocionó que ganara ¿no? Pero, así como ha aprendido a competir internacionalmente, yo creo que debería trabajar también el tema de la declaración. Me parece poco afortunado decir: Yo dije que le iba a ganar al Madrid. Dulanto, no eres tenista, ni boxeador, juegas en equipo, este es un deporte de equipo”, dijo el panelista de ‘Al Angulo’ y empezó a subir el tono

Pedro García y su crítica a Gustavo Dulanto (video: Movistar Deportes)

Dulanto: “Queda mal decir: yo gané...”

También hizo una comparación para explicar en supuesto exceso del zaguero del Sheriff. “Es como que tú (Franco Cabrera) digas: yo dije que iba a ganar los premios Luces. Incapaz que lo digas, pues siempre dijiste: hemos ganado los premios Luces’. Queda mal decir: yo gané el premio Luces. Queda mal que no tengas consciencia que estás individualizando una victoria colectiva”, agregó.

La clase de coaching parecía no acabar. “Lo bueno y lo malo que le pase a un equipo depende de todos. Entonces para mí, sin ningún ánimo de ‘maleteo’ a Dulanto, a quien le deseo la mejor y más linda carrera, esos mensajes hay que trabajarlos. Hay que saber declarar y mandar un mensaje que caiga bien. Desde que es un jugador convocable para la selección no puede hablar en términos individuales...”, agregó.

Con Gustavo Dulanto los 90', Sheriff venció como visitante al Real Madrid. (Getty)

“Dulanto no lo hace de malo, ni de tonto”

“Cuando estaba Marcelo Márquez, Perú llegó a un mundial con un discurso que era ‘El todos está por encima del yo’ ese fue el primer mandamiento en el vestuario de Perú. Yo sé que Dulanto no lo hace de malo, ni de tonto, lo hace de manera inconsciente. ‘Yo dije que iba a ganar al Madrid’. Tú no le ganas al Madrid, gana tu equipo, con tu aporte importante. Entender que uno es parte de un equipo, es relevante”, finalizó su comentario.