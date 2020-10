Alianza Lima cayó ante Deportivo Municipal y parece no levantar cabeza en la Liga 1, pues ahora se encuentra en la zona baja de la tabla de posiciones. Al respecto, Pedro García dejó contundente mensaje en redes sociales.

“Lo de Alianza no resiste análisis. Seis derrotas al hilo: debe ser el peor mes del octubre en la historia íntima”, arrancó Pedro García en Twitter tras derrota de los ‘blanquiazules’ en el Gallardo.

“Ni el Señor de los Milagros y la camiseta morada le vinieron bien al profe Salas. Noes que lo echen: por decencia debe renunciar”, cerró el hombre de prensa sobre la continuidad del técnico chileno.

Por otro lado, Mario Salas señaló que no dejará Alianza Lima. “Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”.

