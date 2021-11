Pedro García entendió que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. El periodista y panelista de ‘Al Ángulo’ no pudo resistirse más y cumplió con la promesa que le hizo a sus compañeros en la previa del partido entre la selección peruana y Venezuela, por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, con un curiosos baile ¡Mira el video!

El ‘Internacional’ como lo conocen en sus redes sociales tuvo que dejar su cómodo asiento en el set del programa y se paró junto a Franco Cabrera para imitar el jocoso baile de ‘Carlton Banks’, el extraño personaje de la popular serie “El Príncipe del Rap”, interpretada por Will Smith.

“Mañana tengo universidad, qué va a ser de mí”, dijo arrepentido Pedro Eloy, mientras el expataclaun hacía espacio frente a las cámaras. “Las apuestas, son las apuestas. Porque Perú le ganó a Venezuela baila Pedro García”, fue la presentación del cómico.

Pedro García paga apuesta en 'Al Ángulo' (Video: Movistar Deportes)

EL RETO PEDRO GARCÍA: “YO BAILO MÁS QUE TÚ”

El hombre de prensa se animó a plantear el reto con la esperanza de que la selección pudiera romper el ‘maleficio’ después de 24 años en Caracas. “Si mañana (martes) ganamos, yo bailo más que tú eso, yo lo bailo, sí. Mira, si ya usaste mi frase (”Para mí”), entonces yo puedo sumarme al baile también ¿No?” dijo el ‘Internacional’ mientras Michael Succar informaba desde Caracas las novedades del equipo de Ricardo Gareca.