Si hasta el partido con Colombia en Lima por Eliminatorias había dudas en el funcionamiento de la selección peruana, hoy las cosas han cambiado. Salvo el tema de los centrales, Perú volvió a tener una idea de juego. Entonces, ¿ya no habrá presión para Paolo Guerrero? Esto dijo Pedro García. Mira el video.

“Paolo Guerrero no piensa que todo depende de él por todo lo que vio de Perú en la Copa América 2021. Si él se visualiza retornando a la selección, se visualizará retornando a un equipo que está funcionando”, señaló Pedro García en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

“Entonces no va a pensar: ‘uy, soy yo el que va a jugar, el equipo no está caminando, yo debería darle ese salto de calidad’. Pues no, el equipo está andando. Eso te saca inconscientemente de presión”, agregó el reportero de la selección peruana.

“Si recordamos el partido ante Colombia en Lima, Paolo Guerrero termina jugando 90 minutos porque Gianluca Lapadula no era la certeza que es hoy. Si Ricardo Gareca tuviera que volver a hacer el equipo, con las certezas que tiene hoy, Sergio Peña y Gianluca Lapadula no estarían fuera del once titular”, acotó Diego Rebagliati.

Sin Gianluca Lapadula por suspensión, Paolo Guerrero sería el ‘9’ de la selección peruana para el reinicio de las Eliminatorias, que se jugará en septiembre. Nuestros rivales serán Uruguay en Lima y Brasil en Río de Janeiro.

Pedro García sobre regreso de Paolo Guerrero: "Ya no tendrá la presión de antes con la selección". (Movistar)

TE PUEDE INTERESAR