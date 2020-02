Pedro García, conocido reportero de fútbol peruano y la selección, responde de qué equipo es hincha. “Me put... de Alianza Lima y Universitario por Twitter”, señaló en un adelanto para el diario Depor.

PEDRO GARCÍA: EL HINCHAJE

"Cuando uno comenta, y el programa donde comenta tiene un determinado éxito... la gente, cuando Alianza gana, y te toca decir los méritos de Alianza, se tiende a pensar que este es de Alianza".

“Pero si gana la U, y tú reconoces abiertamente los méritos de la U, el otro hincha dice ‘este es de la U’. Entonces no se ponen de acuerdo. Me putean de Alianza y la U por Twitter”, añadió.

"Yo pienso: algo bien estoy haciendo que me lleva a una zona de equilibrio".

"Si fuese hincha de determinado equipo, te lo diría. Yo de niño fui hincha de un equipo, pero cuando me hice periodista se diluyó el hinchaje porque entré a un terreno que no es del hincha; sino del análisis y de la noticia".

“A mí me da lo mismo que campeone la U, Alianza o Cristal. Me da igual. O que campeone Binacional. No soy más feliz con un compeón, o con el otro”.