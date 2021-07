Los comentarios de Pedro García tienen una particularidad, nunca te dejan indiferente. El panelista del programa ‘Al Ángulo’ ha confesado que en el colegio no jugaba a la pelota durante los recreos, hasta que se enamoró de la selección peruana, de sus triunfo y del juego atildado que practicaban, pero fue un jugador de la ‘Blanquirroja’ el que le cambio la vida.

El periodista reconoció que fue durante las eliminatorias al Mundial de España 82 que logró apasionarse por el fútbol, de una forma tal que se terminaría convirtiendo en una forma de ganarse la vida. “Admito que antes de tener ocho años, que era cuando pasó ese proceso de Eliminatorias, no estaba muy pendiente del fútbol, es más, en el recreo no jugaba pichangas. En el segundo grado tampoco jugaba pichangas, jugaba a otras cosas”, contó el panelista sobre su niñez.

“El año de 1981 sería una revolución para mí, porque ya en tercer grado era imposible abstraerse de la fiebre de fútbol que se vivía en Lima, con esa Eliminatoria. Era inconsciente de que ese quipo venía del mundial del ’78 y que, como dijo el ‘Veco’: este equipo jugará el mundial en lugar de Uruguay”, añadió el panelista de ‘Al Ángulo’ en un reto del programa.

Pedro García reveló un pasaje fundacional en su vida (Video: Movistar Deportes)

“Esa selección peruana jugaba una barbaridad y me produjo un enamoramiento los triunfos, las caravanas, todo. A veces me agarra ‘la enfermedad’ y hace dos noches, mientras comía algo, en lugar de poner Netflix, para ver una película, no sé por qué puse Archivo de Perú y volví a ver a (Gerónimo) Barbadillo. Barbadillo me cambio la vida”, dijo categórico el periodista de Movistar Deportes.

