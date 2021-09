Pedro García, periodista del programa ‘Al Angulo’, de Movistar Deportes, ya se encuentra en Recife para cubrir las incidencias del partido de la selección peruana ante Brasil y desde su transmisión EN VIVO aprovechó para hacerle dos polémicos pedidos al entrenador de la ‘Blanquirroja’ para este partido que podría ser vital para repuntar en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Lo único que deseo es que el equipo se parezca al de siempre y no experimente con cosas que se hacen al apuro o no salen. Perú últimamente, y esto lo digo como crítica, es mi punto de vista, de repente, me equivoco, pero ha ensayado con cosas que no han salido bien y no parece casual que no salieran bien”, dijo el periodista sobre los diferentes cambios en la volante y la defensa del equipo.

“Para no hacer un historial, hablo del último partido. Un exceso de variantes con gente que normalmente no ha jugado entre sí, más allá que hayan tenido dos entrenamientos juntos. Esas cosas, aparentemente apuradas, no resultan. Como tampoco resulta que Raúl Ruidíaz entre cinco minutos, sobre todo en un partido difícil”, descargó contra el entrenador que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018.

Pedro García la dura critica a Ricardo Gareca (Video: Movistar Deportes)

“Para revolucionar un partido no se trata de hacer cosas que parecen un experimento, esa es la mayor crítica que le hago al equipo, puntualmente al técnico, y para que no parezca un maleteo a Gareca, para mí, Gareca es el mejor técnico en la historia de la selección peruana”, trató de congeniarse García desde Recife.

