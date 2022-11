Tite dio este lunes la lista de convocados de la selección de Brasil para el Mundial Qatar 2022 y a más de un jugador se le presentará la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo. Uno de ellos es Pedro Guilherme Abreu dos Santos, más conocido como Pedro, quien recibió con emoción la noticia y le pidió matrimonio a su pareja.

El delantero de Flamengo fue grabado en casa, durante la conferencia de prensa del entrenador de la’ Canarinha’, y saltó de felicidad cuando escuchó su nombre. El atacante estuvo acompañado de su familia, además de su enamorada Fernanda Nogueira.

Minutos después del especial momento, Pedro vivió otro quizás más especial. El futbolista sorprendió a Fernanda le pidió la mano, obteniendo un rotundo sí como respuesta. Hubo lágrimas en medio de todo, besos y un gran abrazo con mucho amor.

CONVOCADO E AGORA NOIVO! 🇧🇷💍 @Pedro9oficial pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! LINDOS! 😍 #CRF pic.twitter.com/atHwqKKi0j — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

“Hago realidad el sueño de un niño. La competencia es muy grande, hay muchos jugadores de calidad. Todavía soy un poco así... no me doy cuenta. Miro hacia atrás y veo por lo que pasé. Una lesión que aplazó mi marcha a la selección. Momentos difíciles en Flamengo, ya que el año no empezó como yo quería. Gracias a Dios lo conseguí hoy. Ahora es el momento de enfocarnos en la Copa, porque queremos el ‘Hexacampeonato’”, señaló el deportista de 25 años, para el canal Flamengo TV.

¿Cuándo debuta Brasil en Qatar 2022?

La selección brasileña, dirigida por Tite, integra el Grupo G del Mundial. La ‘Canarinha’ tiene programado su debut en el torneo el jueves 24 de noviembre ante Serbia. Cuatro días más tarde, el ‘Scratch’ chocará con Suiza. El cierre de su participación en la fase de grupos será el viernes 2 de diciembre, cuando enfrente a Camerún.