Pedro Troglio en conferencia de un 1 minuto: "Hoy solo quiero disfrutar con mis jugadores" [VIDEO]

Pedro Troglio , técnico de Universitario, no permitió que los medios hagan sus preguntas tras victoria ante Comerciantes Unidos y solo habló por 1 minuto antes de salir raudamente del lugar. ¿Qué dijo el argentino?



"Hace una semana que vengo soportando malas intenciones. Van a buscar notas a ex jugadores que me liquidan, que me matan. Yo vengo aguantando, pierdo un clásico, doy la cara, todos los saben. Contesto todo, no tengo ningún inconveniente", lanzó Pedro Troglio.



"Hoy es un día que solo quiero disfrutar con mis jugadores y cuerpo técnico al cual también han ensuciado gratuitamente un medio local y no sé si está presente".



Video: Conferencia de 1 minuto de Pedro Troglio

"Hoy quise dar la cara y quiero agradecer a mis jugadores, a la gente que acompaña, al club, a mi cuerpo técnico y a mi familia. Les dedicaré tiempo a ellos", sentenció Pedro Troglio, para luego abandonar la sala de prensa.