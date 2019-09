Pedro Troglio sobre Diego Maradona: "Gimnasia tiene a Dios en casa" | VIDEO | FOTOS  

Diego Maradona y Pedro Troglio son amigos entrañables y desde este lunes compartirán algo más. Su pasión por Gimnasia y Esgrima de La Plata. El ex entrenado de Universitario, quien fue parte de la crisis que vive el 'Lobo', reconoció que el única capaz de revertir la situación del club es el '10'.



"Ojalá que Diego Maradona pueda sacar adelante a Gimnasia y lo pueda dejar en Primera. La gente lo va a apoyar porque adora al club y adora al club. Es el combo perfecto. El equipo necesitaba a alguien de otro planeta y diego es de otro planeta", declaró Pedro Troglio ex entrenador de Universitario de Deportes.



Asimismo, Pedro Troglio lamentó no poder acompañar a su gran amigo de la selección argentina "No tengo la oportunidad de estar ahí y ver el primer entrenamiento de Maradona, que va a ser hermoso. Yo con todo respeto digo que jugué en el club, la gente me quiere, pero esto es otra cosa.



Pedro Troglio habla sobre Diego Maradona

Pedro Troglio tras dejar Universitario tuvo una oportunidad de volver a Gimnasia y Esgrima de La Plata, a donde llevó a Alexi Gómez, pero no consiguió los resultados esperados y tuvo que abandonar el equipo. Hoy el ex DT de la 'U' dirige al Olimpia de Honduras.