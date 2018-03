Pedro Troglio habló de su parecido físico con Mario Salas y contó cómo le molestan sus hijos [VIDEO]

Uno de los temas que se tocó en la conferencia de prensa de Pedro Troglio , tras el empate de Universitario ante Sporting Cristal, fue su parecido físico con el técnico rimense Mario Salas. ¿Qué dijo?



"Pensé que me iban a preguntar cosas Cristal, confundiéndome con él (Mario Salas). Lo saludé antes (en el túnel de los vestuarios) y le dije 'vamos a evitar la foto del día y hay que saludarnos acá'. Es muy parecido en serio", dijo sonriente Pedro Troglio.



"Mis hijos me mandan fotos y me dicen 'papá es igual'. Hoy lo tuve cerca y es igual. Ya me lo crucé un par de veces y causa gracia que no tengamos ningún parentesco", añadió el DT de Universitario.



Video: Pedro Troglio habla de su parecido con Mario Salas

Universitario de Pedro Troglio igualó 1-1 con Sporting Cristal en un partidazo por la fecha 7 del Torneo de Verano en el Estadio Nacional de Lima.