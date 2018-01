Pedro Troglio, estratega de Universitario , se ofuscó con la prensa al ser consultado por el momento de Juan Manuel Vargas tras la derrota con Oriente Petrolero por Copa Libertadores.



Pedro Troglio respondió a las críticas de la prensa contra Juan Manuel Vargas. “Le ponen el micrófono a Juan Vargas y nadie tiene los huevos de decirle las cosas en la cara, pero nadie, nadie les digo. Me lo preguntan a mí, por qué no le preguntan a él. En el aeropuerto lo pararon para que declare y no le preguntaron. Después lo matan, ponen fotos que no son de ahora, de un partido del año pasado”, afirmó.



“Nosotros sabemos que estamos solos y es el grupo que está actualmente. Tenemos que pelear con eso. Vargas llego tarde a la pretemporada porque no arregló su contrato. Empezó la preparación tarde. Uno a veces se apresura ante la desesperación de tenerlo, lo pones y lo expones. Pierdes y tienes que escuchar barbaridades, y una manera de protegerlo es no exponerlo más”, dijo Pedro Troglio.

Aquí las declaraciones de Pedro Troglio:

Pedro Troglio explotó por Juan Manuel Vargas: "Nadie tiene los hue... para decirle las cosas en la cara"

Juan Manuel Vargas jugó el segundo tiempo del duelo por Copa Libertadores entre Universitario y Oriente Petrolero. Para el partido de vuelta no fue convocado.



“Veo esos programas y no veo que Vargas sale con alguna mujer. Está con su mujer y sus hijos. No sé por qué siguen hablando de Vargas. Por eso, tengo que solidarizarme con él y hemos decidido no exponerlo más”, concluyó.

