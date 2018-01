Pedro Troglio prohibió a plantel de Universitario comprar diarios deportivos y leer redes sociales [VIDEO]

Pedro Troglio , técnico de Universitario , reveló qué les prohibió a sus jugadores tras decirle adiós a la Copa Libertadores ante Oriente Petrolero. ¿Qué te parece la medida?



"Prohibido comprar diarios, prohibido leer redes sociales. En este momento van a leer gente que no les hace bien. Hay que escuchar a la gente que te quiere", dijo Pedro Troglio a los medios.



"Cuando el jugador fútbol vive momentos así no tiene que leer ningún diario, ni escuchar programas deportivos, ni leer ninguna red social. Yo trataría de no hacer nada de eso", añadió el estratega de Universitario.

Video: Declaraciones de Pedro Troglio

Por otro lado, Universitario de Pedro Troglio se prepara para debutar en el Torneo de Verano ante Sport Rosario en Huaraz. Los cremas no podrán contar con Aldo Corzo, quien fue operado de emergencia.