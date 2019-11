Pelé confesó que admira a Cristiano Ronaldo, pero le hubiera gustado jugar es con Lionel Messi

El nombré de Pelé quedará grabado en los libros de historia del fútbol. El astro brasileño es, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos y, por ello, cualquier declaración que tenga que ver con el deporte siempre tendrá repercusión. Mucho más, si es que ‘O Rei’ habla de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.



Recientemente, Pelé brindó una entrevista al diario La Gazzetta dello Sport y confesó que le hubiera gustado jugar con Lionel Messi, principal figura del Barcelona, aunque el brasileño también reveló que lo que le produce el portugués Cristiano Ronaldo es admiración.



“Yo admiro mucho a Cristiano. Pero me hubiera gustado compartir equipo con Lionel Messi. Es el jugador más completo de la actualidad. Tiene talento, da asistencias, pasa la pelota, convierte goles y esquiva bien. Si estuviéremos juntos en un equipo, los rivales debería preocuparse por dos jugadores en vez de uno”, afirmó Pelé.



Por otro lado, la leyenda brasileña se refirió a Neymar, con relación a la ‘Canarinha'. “En Brasil todavía no pudo convertirse en una gran figura. Espero que en el próximo Mundial se encuentre en una buena condición física”, indicó.



Entre otras cosas, Pelé admitió que Giovanni Trapattoni fue el defensor más complicado al que enfrentó. “Trapattoni era implacable y correcto. No como los ingleses y los argentinos. Cuántas patadas me dieron...”, dijo.



Pelé, hoy con 79 años y quien sufrió una descompensación en abril pasado, por lo que necesitó ser internado, contó, además, detalles de su estado de salud. “Aunque tengo algunas dolencias, me siento bien. Pero es como si Dios me estuviera pidiendo la cuenta”, aseguró.