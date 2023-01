Cientos de personas, entre familiares, amigos e hinchas, acudieron a Vila Belmiro para darle el último adiós a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, máximo exponente del fútbol brasileño quien falleció el 29 de diciembre. Entre los asistentes al sepelio estuvo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da SIlva.

El recientemente juramentado primer mandatario de Brasil llegó al Estadio de Santos y se le vio visiblemente emocionado, incluso no pudo evitar derramar lágrimas al momento de consolar a la viuda del exfutbolista y a miembros de su familia.

Lula brindó sus respetos ante el féretro de Pelé y, al retirarse, el cuerpo del crack brasileño fue llevado por una guardia a un camión de bomberos que lo trasladó al cementerio Memorial Necrópole Ecuménica, su última morada.

AME4006. SANTOS (BRASIL), 03/01/2023.- El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, acompañado de la primera dama, Rosângela "Janja" da Silva (d), asiste al segundo y último día del velatorio de la leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimento 'Pelé, hoy, en el estadio Vila Belmiro en la ciudad de Santos (Brasil). Lula da Silva visitó este martes el velatorio de Pelé, fallecido el jueves pasado a los 82 años, para rendir su homenaje al exfutbolista brasileño en el estadio Vila Belmiro, en Santos. El dirigente progresista, se acercó a la cancha del Santos, el club donde Pelé saltó al estrellato mundial, dos días después de asumir la jefatura del Estado por tercera vez, y permaneció cerca de media hora, para los actos religiosos. EFE/ Sebastiao Moreira

Cortejo funebre pasó por casa de su madre

El cortejo fúnebre se abrió paso entre una multitud de aficionados que querían darle el último adiós a ‘O Rei’, pero todo tomó un tono más dramático cuando el vehículo que llevaba los restos del jugador llegó a la Calle 6 donde esta la casa donde todavía vive la madre del jugador, doña Celeste Arantes de 100 años y todos los vecinos de la leyenda arrojaron flores a su paso en una escena conmovedora acompañada por las sirenas de los bomberos.

“ Ella está bien, pero está en su pequeño mundo. Ella no sabe; reza por él. A veces abre los ojos... Pero no está consciente del momento ”, explicó su hija María Lucía do Nascimento, hermana menor de Pelé quien tabien udo despedirse de su hermano en el Hospital Albert Einstein.

Restos de Pelé son llevados al barrio donde vive su madre