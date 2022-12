Uno fue amigo íntimo de Pelé y el otro lo enfrentó en varias ocasiones con suerte distinta. Ramón Mifflin se dio el lujo de compartir equipo con el brasileño en Santos y Cosmos respectivamente, mientras que Roberto Chale con Universitario y la selección chocó con el mejor jugador de todos los tiempos. Hoy que el genio nos toma la delantera, queremos recordar una ‘bronca’ entre el ‘Niño Terrible’ y el ‘Cabezón’ por culpa de ‘O’Rei’.

Durante su participación en el Mundial de México 70, amigos de lo ajeno entraron al vestuario peruano mientras jugaba un partido y se llevaron todas las pertenencias de los futbolistas. Luego de los reclamos respectivos y de las gestiones del caso, la organización del torneo se comprometió a pagar todo lo robado y a los seleccionados les salió el barrio e inflaron sus pérdidas.

Más de uno dijo que había perdido joyas, relojes y miles de dólares y los mexicanos para evitar problemas y que la noticia se conociera, pagaron capricho a los peruanos. Con ese dinero la mayoría hizo compras de diferente tipo, pero jamás se imaginaron que al llegar a Lima los responsables de aduanas, molestos por la mala recta final de la blanquirroja, iban a ser duros con los pupilos de Didí a la hora de revisar lo que habían comprado en tierras aztecas.

El ‘Cabezón’ atrasa a su compadre

Chale y Mifflin, amigos de toda la vida en Magdalena y en el Centro Iqueño, venían un poco enfrentados porque el ‘Niño Terrible entendía que su compadre el ‘Cabezón’ lo había ‘atrasado’ a la hora de pedirle la camiseta a Pelé. Ramón niega que haya hecho marca personal al ‘Rey’ sólo para pedirle la mítica número diez de Brasil, pero a Roberto hasta el día de hoy nadie le quita de la cabeza la que su amigo de la infancia no jugó limpio.

Ramón Mifflin y la camiseta de Pelé, luego del partido en el Mundial México 70. FOTO: Archivo Histórico El Comercio.

Lo cierto es que cuando la nave que los trajo a Lima llegó al Jorge Chávez y los futbolistas empezaron a bajar, inmediatamente fueron intervenidos por el personal de aduanas. Ramón se dio cuenta de ello y le pidió un favor a su compadre. ” Roberto, traigo como tres whiskies y si me revisan me los van a quitar. Llévate uno tú y trata de pasarlo como sea ” soltó el ‘Cabezón’.

Chale sonrió y le dijo a su compadre que lo iba a ayudar. A la hora de la verdad cuando le tocó pasar el control aduanero un agente se percató de la botella y le dijo a Roberto que no la podía pasar y que el licor tenía que quedarse en aduanas. En ese momento el ex técnico de Universitario se acordó de lo que le había hecho su amigo Ramón con Pelé, y antes de entregar la botella la dejó caer y se rompió.

La venganza del ‘Niño Terrible’

Mifflin, que venía atrás, al ver lo ocurrido se acercó donde Chale y le dijo. “Qué tienes hue….no sabes lo que me costó es botella, me la tienes que pagar”. El ‘Niño Terrible, que se la tenía guardada desde el partido con Brasil no se quedó callado y sorprendió con la respuesta. “Compadre no reniegue, hay veces que se gana y otras se pierde. Así como tú ganaste con la camiseta de Pelé, hoy te tocó perder”. Ramón casi explota, pero luego entendió que la camiseta del genio era el premio gordo y el licor lo podía volver a comprar.

