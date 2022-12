Se llevó la pelota y el trofeo al mejor jugador. El arquero de la selección de Croacia, Dominik Livakovic, se disfrazó de super héroe y llevó a su equipo a los cuartos de final de Qatar 2022 atajando tres penales a la selección de Japón en una definición dramática para los asiáticos que eran la sorpresa de la Copa del Mundo y pagó cara la inexperiencia en un estadio Al-Janoub abarrotado de camisetas azules.

El golero no solo fue determinante durante los noventa minutos, sino que también fue insuperable cuando llegó la tanda de penales y tajó el primer disparo de Takumi MInamino con poca potencia y rasante una ejecución que no fue difícil de contener para Livakovic.

Kaoru Mitoma no corrigió los errores de su compañero y también eligió pegarle rasante y pegada a un parante, pero el balón nuevamente fue desviado por el guardameta croata que ataja en el Dinamo de Zagreb.

El tercer penal atajado fue de la misma forma, Dominik Livakovic, eligió un lado y se lanzó para detener el disparo de Maya Yoshida, quien no podía creer la manera de anular las chances del cuadro nipón y dejar a Mario Pasalic el deber de ejecutar el cuarto penal que definió la serie 3-1 en la tanda de penales.

Coracia venció a japón y avanzó a cuartos de final de Qatar 2022

Croacia superó a Japón en tanda de penales para acceder a los cuartos de final de Qatar 2022. Maeda marcó para los nipones, mientras que Perisic hizo lo propio para que el partido culmine 1-1. En los penales, los ‘Samurai Blue’ fallaro 3 disparos y Pasalic anotó el último tiro de los dirigidos por Zlatko Dalić ahora esperarán al ganador del Brasil vs. Corea del Sur.

Japón vs Croacia octavos de final Qatar 2022: LA PREVIA

El actual subcampeón (Croacia), llegó rapando a estas instancias, pero su juego a ido en crecimiento a lo largo de la competencia y el equipo de Zlatko Dalic es capaz de generar un real problema como lo hizo en Rusia 2018 y ha tenido días para estudiar a un rival que ha sido la gran sorpresa de esta Copa del Mundo.

Superado el duro encuentro con Marruecos, Luka Modric y compañía han respondido a las expectativas de con una goleada ante Canadá y un empate que eliminó a Bélgica.

Japón ha echado del Mundial a Alemania y ha derrotado a España. Después de haber llegado a octavos de final en tres ocasiones antes, considera que esta es la ocasión para hacer historia y situarse en cuartos por primera vez. Los nipones no contarán con el central del Borussia Monchengladbach, Ko Itakura, suspendido por tarjetas. Shogo Taniguchi que jugó frente a España cubrirá ese puesto. Hiroki Sakai, llega tovcado por una lesión y la estrella de la Real Sociedad, Take Kubo, no entrenó el sábado por molestias, es duda en el once asiático.

TE VA A INTERESAR