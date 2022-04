Peñarol vs. Olimpia EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada del grupo G de la Copa Libertadores este martes 12 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Campeón del Siglo.

Los ‘Carboneros’, cinco veces ganador del torneo continental, y el ‘Decano’, tres veces campeón del certamen, saldrán al terreno en Montevideo con la intención de conseguir su primera victoria. Los uruguayos perdieron ante Colón (2-1) y los paraguayos igualaron con Cerro Porteño (0-0).

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Olimpia en vivo por la Copa Libertadores?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (13 de abril)

Peñarol afronta el choque después de vencer por 2-1 a Liverpool en el certamen local. Pese al éxito, el técnico Mauricio Larriera sobre la criticada falta de contundencia. “No me preocupa la falta de gol, me preocupa que no le generemos”, zanjó el DT de los ‘Aurinegros’.

De su lado, Olimpia está atravesando momentos bajos a nivel local e internacional, pues acumuló tres compromisos sin victorias. Tras empatar contra Cerro Porteño en el estreno de Copa Libertadores, el cuadro de Julio César Cáceres cayó en la liga frente a Nacional por 1-2 y en casa.

Peñarol vs. Olimpia: canal de transmisión

Para ver el partido entre Peñarol y Olimpia de la Copa Libertadores puedes verlo en Sudamérica por la señal de ESPN, excepto para Argentina y Chile. Para estos dos territorios, el compromiso irá vía Fox Sports.

¿Dónde ver online el partido Peñarol vs. Olimpia por la Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre Peñarol y Olimpia puedes hacerlo a través del servicio de streaming de Star Plus en toda Sudamérica sin excepciones.

Peñarol vs. Olimpia: posibles alineaciones del partido

Peñarol: Kevin Dawson - Ezequiel Busquets, Ramón Arias, Edgar Elizalde y Juan Ramos - Damián Musto, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo - Ignacio Laquintana, Agustín Álvarez Martínez.

Olimpia: Gastón Olveira - Víctor Salazar, Luis Zárate, Antolín Alcaraz, Iván Torres - Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardozo - Jorge Recalde y Derlis González.