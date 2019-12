El sueño de los hinchas de Barcelona, que esperaban de vuelta a Josep Guardiola al banquillo del cuadro catalán, no están rotos. Todo lo contrario, la posibilidad del esperado regreso crece más aún cuando el padre del actual entrenador del Manchester City reconociera esta opción en medio de una ceremonia ceremonia donde recogía un galardón para su hijo.

Pep Guardiola, a sus 48 años, fue galardonado como uno de los mejores entrenadores del 2019, pero no pudo recoger su premio debido a que tenía que disputar un compromiso con Manchester City ante el Burnley y que lo sacó a delante por un marcador de 4-1.

Pero Pep Guardiola, no solo envió un video para agradecer el gesto de los organizadores, sino que además envió a su padre, Valenti Guardiola, quien no se guardó nada sobre la posibilidad que su hijo regrese a Barcelona . “Puede ser que sí, que vuelva al Barça, pero a entrenar”, señaló.

Los asistentes a la gala de la Antigua Fábrica Estrella Damm, también tuvieron claro que el regreso de Pep Guardiola no sería como dirigente de Barcelona, ni como político liderando algún movimiento independentista, sino que lo haría en el césped y desde el banco.

Asimismo, aclaró que su opinión como papa no interfiere en la toma de sus decisiones. “Desde que se fue de casa siempre ha decidido él. Yo no le he aconsejado nunca”, concluyó el padre del último campeón de la Premier League.