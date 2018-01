Pep Guardiola: Cólera, impotencia y resignación tras perder su récord histórico con Manchester City [FOTOS]

Liverpool acabó con el festival del Manchester City de Pep Guardiola, líder intratable y hasta ahora invicto en la Premier League, al derrotarlo en Anfield por 4-3, en la fecha 23, con lo que los Reds ascienden a la tercera plaza.



El marcador del partido no definió el trámite real, es decir, un duelo muy disputado, de gol por gol. Liverpool se puso en ventaja 4-1 y tanto tras tanto, el español Pep Guardiola sufría lo impensado. Gestos, lamentos, señales de sufrimientos y muecas de frustración.



Liverpool le quitaba a Pep Guardiola y su equipo Manchester City, un registro histórico. Pero quizás en el caso del español, lo que más le molestó fue el funcionamiento de su equipo, en especial la defensa.

Mira los goles y resumen del triunfo de Liverpool sobre Manchester City:

Liverpool 4-3 Manchester City: Goles y resumen

Manchester City , que no había perdido en las anteriores 22 jornadas, sigue primero con una ventaja de quince puntos sobre el Manchester United (2º), que recibe al Stoke (18º), el Liverpool (3º) y el Chelsea (4º), los tres con 47 unidades.



El Chelsea, que había empatado en casa el sábado (0-0) con el Leicester (8º), es cuarto porque tiene peor diferencia de goles que United y Liverpool.



Alex Oxlade Chamberlain puso en ventaja al Liverpool en el minuto 9 con un disparo cruzado, pero Leroy Sané (40) consiguió que el City llegara con empate 1-1 al descanso.



En la segunda parte, llegaría el show del Liverpool, que no pareció extrañar a su estrella brasileña Philippe Coutinho, recién fichado por el Barcelona. Otro brasileño, Roberto Firmino, puso en ventaja al Liverpool, con su tanto en el minuto 59.



Tras hacerse con el balón en una disputa con el defensa del City John Stones, elevó el balón por encima del portero brasileño Ederson.



Con el City aturdido, el senegalés Sadio Mané estrelló un balón en el poste un minutos después y en la siguiente jugada puso el 3-1 (minuto 61) con un disparo desde fuera del área, tras un robo de balón de su equipo.



El Liverpool pondría el 4-1 poco después, en el minuto 68, cuando el egipcio Mohamed Salah, de quien Pep Guardiola había dicho que no se le podía comparar con Leo Messi, aprovechó un mal despeje de Ederson, para elevar el balón y marcar desde lejos a puerta vacía.



Con el partido resuelto, el portugués Bernardo Silva (84) y el alemán Ilkay Gundogan (90+1), en dos jugadas en las que intervino el Kun Agüero, redujeron diferencias para el City y llevaron intranquilidad en los minutos de descuento en Anfield. En los últimos instantes, el argentino gozó de dos ocasiones para marcar y empatar, sin lograrlo.

