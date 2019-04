Pep Guardiola: Este fue el duro ataque de Josep Pedrerol al DT de Manchester City |VIDEO |FOTOS

Se tenía que decir y se dijo. Pep Guardiola , tantas veces elevado a la categoría de 'mejor técnico del mundo' ha sido arrojado de ese altar por su compatriota, el periodista Josep Pedrerol, conductor del programa 'El Chiringuito' quien a título personal desmitificó la figura del entrenador de Manchestr City eliminado de la Champions League.



El periodista criticó la frase de Pep Guardiola al indicar "No llegue al Manchester City para ganar la Champions League", mencionada luego de quedar eliminado de la máxima competición continental a manos del Tottenham.



"Efectivamente no la va a ganar, ni este año, ni el anterior, ni el otro. Ni con el Manchester City, ni con el Bayern Munich. El tiempo pasa y el discurso de Pep Guardiola se diluye. Lo de imponer un estilo, está bien. Lo de salir jugando, también está bien...lo dela posesión lo del toque, pero el fútbol no lo ha inventado Guardiola", dijo.



Josep Pedrerol critica a Pep Guardiola

Asimismo, reconoció que el cuadro azulgrana es un claro ejemplo de lo sobrevalorado que esta el DT de Manchester City. "El Barza jugaba bien al fútbol antes de la llegada de Guardiola, y lo hace después de Guardiola. La selección española maravilló al mundo y lo hizo sin Guardiola...", reconoció a modo de editorial en 'El Chiringuito'.



"El fútbol es un fantástico espectáculo que tiene como objetivo final, ganar. Felicidades Pochetino tú también eres el fútbol, y además, tú si puedes ganar la Champions League"